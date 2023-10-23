Шмыгаль: Украина рассчитывает на €18 млрд финансовой помощи от ЕС в 2024 году

В Киеве заявили о расчете получить от ЕС в 2024 году €18 млрд

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Украина рассчитывает получить от Евросоюза финансовую помощь на €18 млрд в 2024 году по новой программе, сообщил в телеграм-канале премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

Он напомнил, что Киев совместно с Еврокомиссией (ЕК) работает над долгосрочной программой помощи под названием Ukraine Facility, в рамках которой Украине планируется отправить €50 млрд в качестве финансовой помощи за четыре года.

«Рассчитываем в следующем году получить из них €18 млрд», — отметил премьер. Как уточняет Reuters со ссылкой на официальных лиц, в 2023 и 2024 годах Киев рассчитывает получить одинаковый объем финансовой помощи — €18 млрд.

В 2023 году Украина уже получила от Евросоюза €15 млрд финансовой помощи, добавил Шмыгаль.

В июне о подготовке ЕС финансовой помощи Украине на €50 млрд писало агентство Bloomberg. Газета The Financial Times отмечала, что Евросоюз разрабатывает для Украины четырехлетний (до 2027 года включительно) план финансовой помощи. Инициатива направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства, сообщило издание.

Позднее о подготовке такого плана рассказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она подтвердила, что Евросоюз выделил Украине помощь в размере €50 млрд на ближайшие четыре года. По словам главы ЕК, деньги должны помочь Украине «построить будущее» и «восстановить современную и процветающую страну».

С конца февраля 2022 года Евросоюз выделил Украине почти $90 млрд помощи, сообщила Урсула фон дер Ляйен 20 октября. Треть этой суммы, по словам главы ЕК, пошла на военную помощь. Москва осуждает поставки вооружений Киеву и подчеркивает, что они не изменят исход конфликта.