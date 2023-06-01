ЕС подготовит план финансовой поддержки Киева на четыре года

ЕС разработает долгосрочный план финансовой помощи Украине. В Брюсселе ожидают, что документ даст Киеву больше определенности и что он побудит и других союзников, в частности США и Британию, предоставить аналогичные обязательства

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Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украине на сумму в десятки миллиардов евро, стремясь заложить для такой поддержки «более стабильную и предсказуемую основу», сообщила Financial Times.

Брюссель решил изменить подход после критики со стороны союзников за «бессистемную» финансовую помощь Киеву, пишет издание. По словам его источников — дипломатов и официальных лиц ЕС, — план будет рассчитан на срок до 2027 года включительно. Сторонники этого плана говорят, что принятие такого документа обеспечило бы Украине «большую определенность» в своих финансах.

Кроме того, инициатива направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства, отмечает FT. По словам собеседников издания, это особенно актуально в связи с растущей неопределенностью касательно помощи Вашингтона Киеву на фоне приближающихся выборов президента США, которые пройдут в следующем году.

План еще разрабатывается, но может быть готов уже в июне, в преддверии международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023), которая пройдет в Лондоне 21–22 июня. В то же время добиться принятия этого плана «будет непросто», отмечает FT. Для этого потребуется согласие всех стран ЕС, в то время как Венгрия уже блокировала выделение новых траншей Киеву.

За 2022 год Украина получила от Запада $32,1 млрд помощи, сообщал Нацбанк страны. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз — $12 млрд и $8 млрд соответственно. Следом идут Международный валютный фонд ($2,7 млрд), Канада ($1,9 млрд) и Германия ($1,5 млрд).

Российские власти не раз осуждали помощь Украине — как финансовую, так и военную. Как заявляла представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, однако она не поможет Украине вернуть утраченные территории. И эта помощь не идет на «школы, больницы, трубопровод, закупку учебников или помощь неимущим», отметила она. «Львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет», — заявила Захарова.