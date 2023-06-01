ЕС подготовит план финансовой поддержки Киева на четыре года

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 86,5 (-0,01) Инвестиции, 31 мая, 16:29 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 80,99 (+0,31) Инвестиции, 31 мая, 16:29
«Частники» из США нашли способ быстро заработать на бирже. Чем он опасен Pro, 10:25
В России ужесточили технические требования к автомобилям Авто, 10:22
На борту самолета Сочи — Челябинск умерла пассажирка Общество, 10:19
Гладков сообщил о двух пострадавших при обстреле Новопетровки учителях Политика, 10:16
Президент ЮАР направит министров в страны G7 из-за России и Украины Политика, 10:10
В Киеве после ночной атаки отменили мероприятия в честь Дня защиты детей Общество, 10:10
Власти предложили изменить порядок налогообложения купонов по бондам Инвестиции, 10:03
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Звезда «Зенита» пожаловался на расизм после удаления на молодежном ЧМ Спорт, 09:54
NVIDIA побеждает в гонке ИИ. Чем выделяется производитель видеокарт Pro, 09:51
Зеленский приехал в Молдавию Политика, 09:46
Какие решения выносили суды по связанным с параллельным импортом делам Pro, 09:36
Собянин сообщил о замене стекол и обследовании домов после атаки дронов Общество, 09:36
В России возобновили прием заявлений на биометрические загранпаспорта Общество, 09:28
Высокие потолки: в каких квартирах можно сделать второй ярус РБК и ПИК, 09:25
Военная операция на Украине ,  
0 

ЕС подготовит план финансовой поддержки Киева на четыре года

FT: Евросоюз готовит план финансовой поддержки Украины до 2027 года
ЕС разработает долгосрочный план финансовой помощи Украине. В Брюсселе ожидают, что документ даст Киеву больше определенности и что он побудит и других союзников, в частности США и Британию, предоставить аналогичные обязательства
Фото: Ed Ram / Getty Images
Фото: Ed Ram / Getty Images

Евросоюз работает над четырехлетним планом финансовой помощи Украине на сумму в десятки миллиардов евро, стремясь заложить для такой поддержки «более стабильную и предсказуемую основу», сообщила Financial Times.

Брюссель решил изменить подход после критики со стороны союзников за «бессистемную» финансовую помощь Киеву, пишет издание. По словам его источников — дипломатов и официальных лиц ЕС, — план будет рассчитан на срок до 2027 года включительно. Сторонники этого плана говорят, что принятие такого документа обеспечило бы Украине «большую определенность» в своих финансах.

Кроме того, инициатива направлена на то, чтобы побудить других союзников, таких как США и Великобритания, предоставить аналогичные долгосрочные обязательства, отмечает FT. По словам собеседников издания, это особенно актуально в связи с растущей неопределенностью касательно помощи Вашингтона Киеву на фоне приближающихся выборов президента США, которые пройдут в следующем году.

План еще разрабатывается, но может быть готов уже в июне, в преддверии международной конференции по восстановлению Украины (URC 2023), которая пройдет в Лондоне 21–22 июня. В то же время добиться принятия этого плана «будет непросто», отмечает FT. Для этого потребуется согласие всех стран ЕС, в то время как Венгрия уже блокировала выделение новых траншей Киеву.

За 2022 год Украина получила от Запада $32,1 млрд помощи, сообщал Нацбанк страны. Крупнейший объем средств Киеву направили США и Евросоюз — $12 млрд и $8 млрд соответственно. Следом идут Международный валютный фонд ($2,7 млрд), Канада ($1,9 млрд) и Германия ($1,5 млрд).

Российские власти не раз осуждали помощь Украине — как финансовую, так и военную. Как заявляла представитель МИДа Мария Захарова, объем финансовой помощи со стороны США измеряется астрономической суммой, однако она не поможет Украине вернуть утраченные территории. И эта помощь не идет на «школы, больницы, трубопровод, закупку учебников или помощь неимущим», отметила она. «Львиная доля вновь пойдет на закупку вооружений для Киева и, конечно, рассосется в карманах тех, кто это все и выделяет», — заявила Захарова.

Читайте на РБК Pro
Чувствую себя на 30: как внутренний возраст помогает дольше не стареть
Экономика Германии в рецессии. Что это значит для еврозоны и ставок ЕЦБ
«Думай как супермыслитель»: 23 ментальные модели на все случаи жизни
Меньше продуктивности и друзей: как финансовый стресс портит жизнь
Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
финансовая помощь ЕС Украина
Материалы по теме
В США заверили, что сделка о потолке госдолга не повлияет на помощь Киеву
Политика
В ЕС не смогли договориться по выделению Украине €500 млн военной помощи
Политика
G7 пообещала продолжить военную и финансовую помощь Украине
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter