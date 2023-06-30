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Военная операция на Украине ,  
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Власти предложили начислять абитуриентам баллы за участие в спецоперации

Минобрнауки предложило начислять абитуриентам баллы за участие в операции на Украине
При поступлении в университет абитуриентам зачтут участие в военной операции на Украине, за это добавят не больше десяти баллов. Студентам со статусом ветерана боевых действий также положена госстипендия до конца учебы
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости
Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Высшим учебным заведениям следует начислять дополнительные баллы абитуриентам, участвовавшим в военной операции на Украине в качестве добровольцев или прошедшим военную службу по контракту, призыву или мобилизации. Такую рекомендацию университетам дало Минобрнауки (.pdf).

«Сумма баллов, начисленных поступающему за индивидуальные достижения, включая прохождение военной службы и пребывание в добровольческих формированиях, не может быть более десяти баллов», — подчеркнули в министерстве.

Месяц назад министерство посоветовало вузам снизить стоимость обучения студентам, которые являются участниками спецоперации на Украине, или членами их семей, а также предоставлять им материальную помощь. Им следует предоставлять место в общежитиях в приоритетном порядке, добавили в Минобрнауки. Кроме того, студентам со статусом ветерана боевых действий положена государственная социальная стипендия, которую будут выплачивать до конца обучения.

Тогда же НИУ ВШЭ пообещал бесплатно обучать участников военной операции, их детей и близких родственников.

С прошлого мая дети участников военной операции получили право поступать в университеты России по особой квоте — учебные заведения обязаны закреплять за ними 10% от общего числа мест для поступающих на программы бакалавриата и специалитета. Помимо этого вузы должны зачислять детей военнослужащих и сотрудников органов исполнительной власти, госорганов, где предусмотрена военная служба: без вступительных испытаний (за исключением творческих или профессиональных испытаний), если участник военных действий погиб или получил увечья; на основании результатов вступительных испытаний, если военнослужащий остался жив и не получил ранений.

«Коммерсантъ» прошлым летом выяснил, что данные абитуриентов, которые поступают в вузы по специальной квоте для детей участников спецоперации на Украине, засекретили.

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Минобрнауки абитуриенты добровольцы контрактники срочники льготы вузы
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