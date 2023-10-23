В США водитель протаранил участников пропалестинской акции

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Водитель в США протаранил толпу на пропалестинской акции протеста, в ходе которой люди легли на дорогу, изображая погибших при обстрелах сектора Газа, сообщает портал Newsweek.

Акция прошла в Миннеаполисе, штат Миннесота. Как рассказал порталу представитель департамента полиции города Аарон Роуз, многочисленные свидетели произошедшего сообщили, что автомобиль проехал сквозь толпу, «а один позвонивший сказал о звуке выстрела». Он отметил, что сообщений о травмах от участников демонстрации не поступало. Роуз не смог уточнить, закрывали ли проезжую часть на время акции.

По информации Newsweek, около 5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Миннеаполисе. Они потребовали прекращения «израильских бомбардировок сектора Газа».

После начала войны палестинской группировки ХАМАС и Израиля по всему миру начали проводить акции в поддержку как Израиля, так и Палестины.

22 октября в центре Лондона около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию в поддержку палестинцев. Участники акции выступали за прекращение огня в секторе Газа, скандировали «свободу Палестине!» и размахивали палестинскими флагами.

Запрет акций в поддержку Палестины одобрили в некоторых городах Германии, госсовет Франции, напротив, не поддержал такое решение.

18 октября в районе Капитолийского холма прошла акция протеста против «насилия в секторе Газа». В ней приняли участие 10 тыс. человек, по меньшей мере 500 из них позже арестовали. Манифестанты заняли ротонду здания, после чего полиция стала задерживать митингующих.