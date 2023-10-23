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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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В США водитель протаранил участников пропалестинской акции

В Миннеаполисе автомобиль протаранил митингующих в поддержку Палестины
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В США водитель протаранил участников пропалестинской акции
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Водитель в США протаранил толпу на пропалестинской акции протеста, в ходе которой люди легли на дорогу, изображая погибших при обстрелах сектора Газа, сообщает портал Newsweek.

Акция прошла в Миннеаполисе, штат Миннесота. Как рассказал порталу представитель департамента полиции города Аарон Роуз, многочисленные свидетели произошедшего сообщили, что автомобиль проехал сквозь толпу, «а один позвонивший сказал о звуке выстрела». Он отметил, что сообщений о травмах от участников демонстрации не поступало. Роуз не смог уточнить, закрывали ли проезжую часть на время акции.

По информации Newsweek, около 5 тыс. человек приняли участие в демонстрации в Миннеаполисе. Они потребовали прекращения «израильских бомбардировок сектора Газа».

После начала войны палестинской группировки ХАМАС и Израиля по всему миру начали проводить акции в поддержку как Израиля, так и Палестины.

22 октября в центре Лондона около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию в поддержку палестинцев. Участники акции выступали за прекращение огня в секторе Газа, скандировали «свободу Палестине!» и размахивали палестинскими флагами.

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Запрет акций в поддержку Палестины одобрили в некоторых городах Германии, госсовет Франции, напротив, не поддержал такое решение.

18 октября в районе Капитолийского холма прошла акция протеста против «насилия в секторе Газа». В ней приняли участие 10 тыс. человек, по меньшей мере 500 из них позже арестовали. Манифестанты заняли ротонду здания, после чего полиция стала задерживать митингующих.

Теги
Палестина США акция протеста наезд на людей
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