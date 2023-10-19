Полиция оттеснила пропалестинских протестующих от здания Капитолия США

Полиция оттеснила пропалестинских протестующих от одного из зданий Капитолия

Полиция Капитолия оттеснила пропалестинских протестующих от здания Кэннона (Cannon Rotunda) комплекса американского Капитолия и вынудила их покинуть ранее занятую ротонду, сообщило ведомство в X (ранее - Twitter).

Около 01:00 мск 19 октября ведомство заявило, что протестующих больше нет в здании. Полицейские арестовали порядка 300 человек, передает FOX со ссылкой на полицию. Троим из них предъявлено обвинение в нападении на полицейского, говорится в сообщении ведомства в соцсети. Движение «Еврейский голос за мир» сообщило в X о 500 арестованных.

Пока полиция разгоняла акцию, протестующие вышли на проезжую часть около здания. Дороги в окрестностях комплекса перекрывали из соображений безопасности. Позднее полиция сообщила об их открытии.

Акция началась днем 19 октября. Она была согласована и проходила в районе Капитолийского холма, однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона, расположенного неподалеку от главного здания Капитолия.

Мероприятие организовали движения «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир». Митингующие призывают к прекращению огня на Ближнем Востоке и требуют остановить «продолжающиеся этнические чистки палестинцев, проводимые израильским правительством».

После занятия протестующими ротонды здания Кэннона Fox 13 сообщил со ссылкой на организаторов, что в здание смогли попасть порядка 500 человек. Еще около 10 тыс., по данным движений, находились возле Капитолия.

Полиция предупредила протестующих, что пребывание посторонних в зданиях комплекса не допускается, и начала разгонять и задерживать активистов.

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