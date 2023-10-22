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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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На пропалестинский марш в Лондоне вышли около 100 тыс. человек

На марш в поддержку Палестины в Лондоне вышли около 100 тыс. человек
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В центре Лондона около 100 тыс. человек вышли на демонстрацию в поддержку Палестины, сообщает Reuters со ссылкой на оценки полиции.

Участники акции выступали за прекращение огня в секторе Газа, скандировали «Свободу Палестине» и размахивали палестинскими флагами.

Перед маршем полиция предупредила, что будет арестовывать всех, кто выступит в поддержку палестинской исламистской группировки ХАМАС, которая запрещена в Великобритании как террористическая организация. По итогам акции задержали 10 человек.

После начала войны палестинской группировки ХАМАС и Израиля по всему миру начались акции в поддержку Палестины.

Например, в первый день войны, 7 октября, в берлинском районе Нойкёльн, где проживает много мигрантов из арабских стран, прошла антиизраильская демонстрация пропалестинской группы Samidoun. Ее участники вышли под лозунгом «Да здравствует сопротивление палестинского народа» и раздавали прохожим выпечку. По данным Bild, в акции приняли участие более 60 человек. Полиция разогнала митинг, были задержаны 40 человек, заведено шесть уголовных и более 30 административных дел.

Запрет акций в поддержку Палестины одобрили в некоторых городах Германии, допустили в Великобритании, а госсовет Франции, наоборот, не поддержал такой запрет.

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Теги
Палестина сектор Газа ХАМАС Лондон Великобритания задержания марш демонстрация
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