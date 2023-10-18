Госсовет Франции не поддержал запрет акций в поддержку Палестины

Госсовет Франции не поддержал запрет на проведение акций в поддержку Палестины

Государственный совет Франции, который занимается разработкой правовых рекомендаций для правительства, не поддержал запрет на проведение пропалестинских манифестаций в стране, передает BFMTV со ссылкой на заявление органа.

После начала войны палестинской группировки ХАМАС и Израиля во Франции и других странах начались акции в поддержку Палестины. Глава французского МВД Жеральд Дарманен потребовал запретить «пропалестинские демонстрации, поскольку они могут вызвать нарушения общественного порядка» и поручил арестовывать организаторов.

Административный суд Парижа поддержал сохранение запрета. Однако Комитет действий по Палестине подал жалобу на распоряжение министра. Госсовет отклонил апелляцию, но подчеркнул, что «никакой запрет не может быть основан исключительно на распоряжении [главы МВД Франции] или на одном факте того, что манифестация проходит в поддержку Палестины».

Французские власти высказывали опасения, что конфликт между Израилем и ХАМАС может повлиять на обстановку в стране. Пресс-секретарь правительства Франции Оливье Веран пояснял, что Париж хочет «избежать эскалации» и предотвратить «импорт палестино-израильского конфликта» в страну.

13 октября силы безопасности Франции перевели в режим готовности. К охране порядка привлекли дополнительно 7 тыс. бойцов спецподпразделений.

Решение запретить акции в поддержку Палестины приняли власти и других европейских стран. Акции запретили в Великобритании и некоторых городах Германии.