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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне

Jewish Voice: у Капитолия США митинговали 10 тыс. человек, 500 из них арестовали
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

В акции протеста против «насилия в секторе Газа», которая проходила на капитолийском холме в Вашингтоне, приняли участие 10 тысяч человек, 500 из которых были арестованы. Об этом сообщило движение Jewish Voice for peace («Еврейский голос за мир»), которое выступило одним из организаторов акции.

«Сегодня 500 евреев были арестованы и 10 тыс. вышли на улицы, чтобы поддержать и потребовать прекращения огня и прекращения геноцида палестинцев», — говорится в заявлении организации в соцсети X.

Jewish Voice заявила об аресте 500 протестующих на акции в Вашингтоне
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Акция протеста, организованная движениями «Если не сейчас» и «Еврейский голос за мир», была согласована и проходила вечером 18 октября в районе Капитолийского холма. Однако позже протестующие двинулись в сторону здания Кэннона, расположенного неподалеку от главного здания Капитолия. Митингующие призывали к прекращению огня на Ближнем Востоке и требуют остановить «продолжающиеся этнические чистки палестинцев, проводимые израильским правительством». Когда они заняли ротонду здания, начались задержания.

Спустя несколько часов после начала акции протеста полиции удалось оттеснить пропалестинских протестующих от здания Кэннона. Fox News тогда сообщал о трехста задержаных.



После начала войны Израиля и ХАМАС Вашингтон поддержал Тель-Авив. Накануне американский президент Джо Байден посетил Израиль и пообещал продолжать оказывать стране необходимую помощь

Теги
аресты евреи Капитолий США Израиль ХАМАС
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