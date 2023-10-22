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В Петербурге подростка арестовали по делу об избиении прохожих

Суд в Петербурге арестовал еще двоих обвиняемых по делу об избиении прохожих
Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга
Октябрьский районный суд города Санкт-Петербурга (Фото: Анатолий Медведь / РИА Новости)

Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга заключил под стражу несовершеннолетнего по имени Ахмед и выходца из Узбекистана Рахимжона Турдиева, обвиняемых в избиении прохожего, сообщила объединенная пресс-служба судов города в телеграм-канале.

Подростка и Турдиева обвиняют в хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (ч. 2 ст. 213 УК).

Несовершеннолетний попросил суд не арестовывать его, Турдиев попросил избрать меру пресечения в виде запрета определенных действий или подписки, отметили в пресс-службе.

По версии следствия, в период с 12 по 13 октября обвиняемые вместе с другими гражданами избили жителя Петербурга, нанеся ему множественные удары по голове и телу. Подросток и Турдиев были задержаны 21 октября.

Следствие попросило суд обратить внимание на то, что избиение было снято на камеру и опубликовано в интернете для «создания общественного напряжения среди населения Санкт-Петербурга по национальному признаку».

15 октября телеграм-канал Baza сообщил, что неизвестные выкладывают ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах Санкт-Петербурга. «Фонтанка» написала, что видео публиковал 18-летний выходец из Азербайджана Турал в телеграм-канале «Жизнь бродяги».

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Следственный комитет 16 октября завел дело по статье о хулиганстве против одного из основных предполагаемых участников группировки, избивающей прохожих в Петербурге. Им оказался 17-летний выходец из Азербайджана.

17 октября полиция задержала пятерых молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет, которые избивали случайных жителей Санкт-Петербурга, записывали это на видео и выкладывали в телеграм-канал. У подозреваемых прошли обыски.

19 октября в Петербурге правоохранительные органы задержали еще пятерых подростков, избивавших прохожих.

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Теги
Санкт-Петербург избиение суд
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Полиция Петербурга задержала еще пятерых подростков, избивавших прохожих
Общество
У подозреваемых в избиениях прохожих в Петербурге прошли обыски
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В Петербурге задержали пять участников группировки, избивавших прохожих
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