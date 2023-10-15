СК возбудит дело против избивавших прохожих выходцев из Азербайджана

Александр Бастрыкин (Фото: Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press)

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против выходцев из Азербайджана, которые избивали случайных прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео с избиениями в телеграм-канал. Об этом сообщила пресс-служба СК.

«Председатель СК России поручил и.о. руководителя Главного следственного управления СК России по Санкт-Петербургу Бобкову О.В. возбудить уголовное дело и представить доклад», — говорится в сообщении.

По информации телеграм-канала Baza, неизвестные выкладывали в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах.

«Фонтанка» написала, что видео выкладывал 18-летний выходец из Азербайджана в телеграм-канал «Жизнь бродяги». В настоящий момент следствие ищет подозреваемых, сообщило издание со ссылкой на Главное управление МВД по Петербургу и Ленобласти.

В августе в Красноярском крае четыре уроженца Азербайджана были задержаны после драки, в результате которой один человек погиб. По версии следствия, трое азербайджанцев в состоянии алкогольного опьянения приставали к девушке, а супружеская пара и их знакомый заступились за нее. Конфликт перерос в драку, при этом у выходцев из Азербайджана были арматура и два строительных молотка-кирки. В результате один мужчина погиб на месте из-за полученных ножевых ранений, другие пострадавшие были госпитализированы с травмами различной степени тяжести.