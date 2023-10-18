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У подозреваемых в избиениях прохожих в Петербурге прошли обыски

У предполагаемых участников избиений прохожих в Петербурге прошли обыски
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Обыски прошли дома у предполагаемых соучастников избиений прохожих на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщило городское управление Следственного комитета.

По версии следствия, группа молодых людей «из хулиганских побуждений» провоцировала драки в общественных местах и нападала на «не установленных в настоящее время следствием лиц». «Следователями совместно с сотрудниками регионального управления МВД проводится ряд обысков по местам жительства лиц, возможно причастных к совершению указанного преступления», — сообщили в СК.

Накануне в Петербурге задержали предполагаемого участника группы. Кроме того, следствие выявило «аналогичные эпизоды преступной деятельности» членов группы на территории Красносельского района Петербурга. СК возбудил уголовные дела по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК, максимальное наказание — семь лет лишения свободы).

Петербургское управление МВД 17 октября сообщило о задержании пяти участников группы, которые избивали прохожих и выкладывали видео в телеграм-канал. «Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель», — рассказали в ведомстве. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

Теги
Санкт-Петербург Следственный комитет обыски избиение
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