МВД: в Петербурге задержали пять подозреваемых в избиении случайных прохожих

В Петербурге задержали пять участников группировки, избивавших прохожих

Фото: МВД России

Полиция задержала пять участников группировки, которые избивали прохожих в Санкт-Петербурге и выкладывали видео в телеграм-канал. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Злоумышленниками оказались четверо граждан одной из стран ближнего зарубежья в возрасте от 16 до 18 лет и 18-летний местный житель», — говорится в сообщении.

Накануне силовики задержали первого подозреваемого — 18-летнего гражданина России. Против него возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве (ст. 213 УК). Сотрудники полиции продолжают розыск седьмого участника — 18-летнего администратора телеграм-канала.

Телеграм-канал Baza 16 октября сообщил, что неизвестные выкладывают в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах Санкт-Петербурга.

«Фонтанка» написала, что выходец из Азербайджана публиковал ролики в телеграм-канале «Жизнь бродяги». После этого Следственный комитет поручил возбудить уголовное дело руководству петербургского управления ведомства.