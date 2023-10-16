 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

СК завел дело против избивавшего прохожих выходца из Азербайджана

СК завел дело против избивавшего прохожих в Петербурге выходца из Азербайджана
Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (п.«а» ч. 1 ст. 213 УК) в отношении выходца из Азербайджана, который избивал случайных прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 15 октября 17-летний выходец из Азербайджана напал на прохожего и спровоцировал драку около одного из домов по улице Ленсовета. Нападавшего разыскивают. Следствие допускает, что он причастен и к другим нападениям. Также силовики ищут остальных участников.

Накануне телеграм-канал Baza написал, что неизвестные выкладывают в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах Санкт-Петербурга. «Фонтанка» писала, что выходец из Азербайджана публиковал ролики в телеграм-канале «Жизнь бродяги».

Внимание на материалы СМИ обратил Следственный комитет. После публикации роликов с избиением руководству петербургского управления ведомства поручили возбудить уголовное дело.

На кадрах, которые показал Baza, видно, что в большинстве случаев на прохожих нападает один молодой человек. Mash сообщил, что драки провоцировали люди, называющие себя «азербайджанской мафией». По данным «Фонтанки», группа также нарушала ПДД и занималась вандализмом.

Читайте на РБК Pro
Потрясения — новая нормальность: что ждет экономику мира, по мнению МВФ
Миллион незаконченных дел: 12 способов повысить концентрацию
Как не попасть в ловушку мошенников при покупке готового бизнеса
Как уменьшить оклад сотруднику и не нарушить закон
Теги
Санкт-Петербург мигранты избиение уголовное дело
Материалы по теме
СК возбудит дело против избивавших прохожих выходцев из Азербайджана
Общество
Избитую одноклассниками школьницу доставили на вертолете в Уфу
Общество
Кадыров опубликовал кадры встречи с избитым его сыном Журавелем
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 14 октября
EUR ЦБ: 102,55 (-0,48) Инвестиции, 13 окт, 16:15 Курс доллара на 14 октября
USD ЦБ: 97,31 (+0,31) Инвестиции, 13 окт, 16:15
Как люди пытаются выехать из сектора Газа в Египет. Видео Политика, 12:27
ЦАХАЛ заявила о 199 заложниках в секторе Газа Политика, 12:23
Что такое боль, почему ее нельзя терпеть и как от нее избавиться Тренды, 12:21
Зимняя Олимпиада впервые пройдет на территории нескольких стран Спорт, 12:21
«Кино — зеркало общества». Филипп Янковский — о сериалах и буме сказок Life, 12:20
Израильская разведка поддержала закрытие бюро Al Jazeera Политика, 12:19
Wall Street Journal назвала США одним из крупнейших держателей биткоина Крипто, 12:16
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Израиль исключил планы оккупации сектора Газа Политика, 12:07
ЦБ показал новые купюры номиналом ₽1000 и ₽5000 Финансы, 12:06
Миллион незаконченных дел: 12 способов повысить концентрацию Pro, 12:06
Счетная палата предложила ввести таможенные пошлины на вейпы в 5% Бизнес, 12:02
Будапешт потребовал от Киева гарантий против списка «спонсоров войны» Политика, 11:59
Распределенное будущее: как токенизация изменит экономику и общество Новая экономика, 11:58
МИД допустил удары по «квазигражданским» спутникам Политика, 11:56