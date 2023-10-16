СК завел дело против избивавшего прохожих выходца из Азербайджана

СК завел дело против избивавшего прохожих в Петербурге выходца из Азербайджана

Фото: СК РФ

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (п.«а» ч. 1 ст. 213 УК) в отношении выходца из Азербайджана, который избивал случайных прохожих в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По информации следствия, 15 октября 17-летний выходец из Азербайджана напал на прохожего и спровоцировал драку около одного из домов по улице Ленсовета. Нападавшего разыскивают. Следствие допускает, что он причастен и к другим нападениям. Также силовики ищут остальных участников.

Накануне телеграм-канал Baza написал, что неизвестные выкладывают в интернет ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и торговых центрах Санкт-Петербурга. «Фонтанка» писала, что выходец из Азербайджана публиковал ролики в телеграм-канале «Жизнь бродяги».

Внимание на материалы СМИ обратил Следственный комитет. После публикации роликов с избиением руководству петербургского управления ведомства поручили возбудить уголовное дело.

На кадрах, которые показал Baza, видно, что в большинстве случаев на прохожих нападает один молодой человек. Mash сообщил, что драки провоцировали люди, называющие себя «азербайджанской мафией». По данным «Фонтанки», группа также нарушала ПДД и занималась вандализмом.