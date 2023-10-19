Полиция Петербурга задержала еще пятерых подростков, избивавших прохожих

В Петербурге задержали еще пятерых подростков, избивавших прохожих для видео

Фото: МВД РФ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали пятерых подростков, которых подозревают в избиении случайных прохожих в городе, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу.

«Полицейские установили пятерых местных жителей в возрасте от 14 до 17 лет, предположительно, причастных к противоправным действиям, которые совершали под видеозапись», — говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД.

Полиция продолжает поиски администратора телеграм-канала, в который треш-блогеры выкладывали видео, на которых избивают людей.

15 октября телеграм-канал Baza сообщил, что неизвестные выкладывают ролики с избиениями прохожих на улицах, во дворах и в торговых центрах Санкт-Петербурга. «Фонтанка» написала, что выходец из Азербайджана публиковал видео в телеграм-канале «Жизнь бродяги».

16 октября сотрудники правоохранительных органов задержали одного из основных предполагаемых участников группировки, члены которой избивали людей на видео. Это 17-летний выходец из Азербайджана. Против него возбудили уголовное дело по ст. о хулиганстве (п. «а» ч. 1 ст. 213 Уголовного кодекса).

17 октября полиция задержала пятерых молодых людей, которые избивали случайных жителей Санкт-Петербурга, записывали это на видео и выкладывали его в телеграм-канал. Злоумышленниками оказались четыре человека в возрасте от 16 до 18 лет и один 18-летний местный житель. У подозреваемых прошли обыски.