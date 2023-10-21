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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Конгрессвумен Грин выступила против новой помощи Украине и Израилю

Конгрессвумен США Грин проголосовала против пакета помощи Украине и Израилю
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Военная операция на Украине

Конгрессвумен США, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин выступила против нового пакета помощи Израилю и Украине.

«Я голосую против», — написала она в телеграм-канале, подчеркнув, что президенту США Джо Байдену нужно уделять больше внимание внутренним проблемам государства.

Это не первый раз, когда конгрессвумен критикует передачу Украине денег или оружия. В августе 2023 года она выступила против финансовой помощи Киеву в размере $40 млрд. Решение связано с высокой инфляцией, долгом в $32 трлн, а также рекордным уровнем числа бездомных, объяснила она.

20 октября Байден запросил у конгресса согласование бюджета на помощь Украине и Израилю на сумму более $75 млрд в рамках общего пакета расходов на безопасность в размере $105. Президент предложил выделить $61,4 млрд для Украины и $14,3 млрд для Израиля. Он назвал помощь этим странам «разумной инвестицией» в будущее.

17 октября Израиль обратился к США с просьбой предоставить срочную помощь на $10 млрд. Это существенно больше суммы, которую Белый дом планировал согласовать в конгрессе для выделения Израилю и Украине совместно — $2 млрд. 22 сентября США объявили о 47-м пакете помощи Украине на $325 млн.

Российские власти критикуют военную помощь для Киева. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, таким образом западные страны только «подливают масла в огонь» и «приносят больше страданий» Украине.

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Теги
Украина Израиль США Джо Байден финансовая помощь
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