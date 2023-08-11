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Военная операция на Украине ,  
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Конгрессвуман США выступила против передачи Украине новых миллиардов

Конгрессвуман Грин: США не могут выделить Украине еще больше миллиардов долларов
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Военная операция на Украине

США не могут отправить новые миллиарды долларов финансовой помощи Украине, заявила конгрессвуман, представитель Республиканской партии Марджори Тейлор-Грин в своем Twitter (новое название — X).

«С пожилыми людьми с фиксированным доходом, которые едва могут позволить себе заплатить аренду из-за высокой инфляции, долга в $32 трлн, рекордного уровня количества бездомных людей за все время и более 300 американцев, умирающих ежедневно из-за жалкой политики [президента США Джо] Байдена относительно границ, мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», — написала Тейлор-Грин.

Это не первый раз, когда конгрессвуман критикует передачу Украине денег или оружия. Она неоднократно выступала за прекращение военной поддержки Киева. Так, в прошлом ноябре она назвала Украину «51-м штатом США» и спросила: «Какую должность занимает [президент Украины Владимир] Зеленский в нашем правительстве?».

10 августа Байден попросил конгресс одобрить дополнительные расходы в размере около $40 млрд, $24 млрд из них должны пойти на Украину и другие международные нужды. Как заявил Reuters высокопоставленный чиновник администрации, потребности велики, и Белый дом надеется, что с конгрессом удастся достичь соглашения по этому запросу.

По последним данным Пентагона, с начала российской спецоперации США предоставили Украине военную помощь на сумму более $43 млрд. Последний пакет помощи стоимостью $400 млн США выделили Украине в конце июля.

Россия выступает против предоставления военной помощи Украине. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Москва добьется поставленных целей в ходе спецоперации несмотря на поддержку Киева со стороны западных стран.

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