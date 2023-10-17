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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Израиль попросил США о срочной помощи на $10 млрд

NYT: Израиль попросил США о чрезвычайной помощи на $10 млрд
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
NYT пишет, что Израиль попросил у США $10 млрд. Двумя днями ранее Белый дом объявил, что общий пакет помощи Израилю и Украине, который отправится на согласование в конгресс, составит $2 млрд
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Израиль обратился к США с просьбой предоставить чрезвычайную помощь на $10 млрд, пишет The New York Times со ссылкой на три источника среди чиновников.

Это существенно больше суммы, которую Белый дом запланировал согласовать в конгрессе для выделению Израилю и Украине вместе, — $2 млрд. Законопроект с таким объемом помощи двум государствам предложит конгрессменам президент Джо Байден, после того как палата представителей выберет нового спикера.

Байден и министр финансов США Джанет Йеллен в середине октября заверили, что американская экономика справится с одновременной поддержкой двух государств, находящихся в состоянии вооруженного конфликта.

Конгрессмены обсуждают предоставление ЦАХАЛ запасных снарядов для системы ПВО «Железный купол», 155-мм артиллерийских боеприпасов, высокоточных бомб и комплектов JDAM для превращения обычных авиабомб в высокоточные снаряды, рассказывал в воскресенье лидер демократического большинства в сенате Чак Шумер.

Байден планирует приехать в Израиль 18 октября, ему доложат о стратегии ЦАХАЛ и способах минимизировать жертвы среди мирного населения. Вместе с тем США перебросят в регион дополнительные 2 тыс. морских пехотинцев, рассказали источники NYT и CNN. В Восточном Средиземноморье уже находится американский авианосец.

В палате представителей США планируют написать законопроект на случай эскалации в войне между Израилем и ХАМАС — если на стороне последнего станут участвовать «Хезболла» или непосредственно армия Ирана. Законопроект позволит США использовать вооруженные силы.

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