США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн
США выделили Украине очередной пакет военной помощи на $325 млн, говорится в заявлении Пентагона.
В пакет войдут средства ПВО и противотанковой обороны, артиллерийские и кассетные боеприпасы, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. США предоставят Киеву:
- боеприпасы для реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS;
- ракеты AIM-9 Sidewinder и зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Avenger;
- боеприпасы калибром 155-мм и 105-мм;
- противотанковые системы Javelin и AT-4 и другую военную технику.
Соединенные Штаты выделили Киеву очередной пакет военной помощи на фоне визита украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон. Там он встретился с американскими парламентариями, главой Пентагона Ллойдом Остином и президентом США Джо Байденом. Переговоры Зеленского с американским коллегой прошли в Белом доме.
Это 47-й пакет военной помощи, который Вашингтон предоставил Киеву с августа 2021 года. С начала российской военной операции в феврале 2022 года США направили Киеву военную и гуманитарную помощь почти на $113 млрд, писал Reuters. При этом, по информации Пентагона на конец августа, Вашингтон предоставил Киеву только военной помощи более чем на $43,7 млрд с начала боевых действий. В оценке не был учтен предыдущий, 46-й пакет помощи Киеву на $175 млн.
Россия осуждает поставки вооружения Украине. В Кремле заявляли, что это только затягивает конфликт, но не изменит его исхода.
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