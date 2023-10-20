В Грузии рассказали о плане на случай ядерной войны

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Власти Грузии принимают меры для подготовки к возможному применению ядерного оружия в регионе, уже разработан специальный план на случай ядерной войны. Об этом заявил журналистам глава Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) Григол Лилуашвили, передает Interpress News.

«Существующие вызовы не исключают ситуации, что будет применено ядерное оружие. Не дай бог, я имею в виду не нашу страну, я имею в виду наш регион», — заявил он. Эти вызовы вынуждают грузинские власти проводить умеренную, прагматичную политику как внутри страны, так и за рубежом, считает Лилуашвили.

Власти страны, по его словам, создали специальный план действий на случай ядерного конфликта. В соответствии с ним у каждого ведомства есть свой план действий. Так, Минздрав создал механизм распределения медикаментов среди населения, схемы лечения и оказания экстренной помощи, пояснил он.

Кроме того, власти определились со схемой размещения по укрытиям, продолжил Лилуашвили. Участие в разработке плана принимало правительство, СГБ и другие компетентные ведомства, уточнил глава службы.

О возможной эскалации текущих конфликтов предупреждали власти России и западных стран, в частности США. По словам главы российского МИДа Сергея Лаврова, конфликт Израиля с палестинской группировкой ХАМАС может перерасти в общерегиональный. При этом в Израиле звучали призывы использовать против ХАМАС «оружие Судного дня» (с таким заявлением выступила депутат кнессета Тэлли Готлив).

В сентябре Лавров с трибуны ООН призывал мировое сообщество не допустить начала «большой войны». Мировые политики и ранее заявляли о риске начала войны масштаба Второй мировой. Об этом, в частности, говорил президент Сербии Александр Вучич и экс-президент США Дональд Трамп.