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МИД заявил о возросшем риске ядерного конфликта на Корейском полуострове

МИД России: на Корейском полуострове вырос риск ядерного конфликта
В августе Минобороны КНДР обвинило США во враждебной политике и эскалации в ядерной сфере. В российском МИДе считают, что это произошло из-за военной активности Вашингтона и Сеула
Американская подводная лодка USS Kentucky&nbsp;на военно-морской базе Пусан, 19 июля 2023 года
Американская подводная лодка USS Kentucky на военно-морской базе Пусан, 19 июля 2023 года (Фото: Woohae Cho / Getty Images)

Риск ядерного конфликта на Корейском полуострове растет в связи с действиями США, которые стягивают в регион средства стратегического потенциала; на это указывают заявления властей Северной Кореи, сказал «РИА Новости» посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров.

Таким образом дипломат прокомментировал слова министра обороны КНДР Кан Сун Нама, который в августе обвинил Вашингтон во «враждебной политике» по отношению к Пхеньяну из-за переброски в регион атомной подлодки, стратегического бомбардировщика и атомной авианесущей ударной группы. По мнению министра, вопрос заключается не в том, возможна ли ядерная война на Корейском полуострове, а в том, «кто, когда и как ее начнет».

Бурмистров напомнил, что в июле в южнокорейский порт Пусан заходила стратегическая атомная подводная лодка ВМС США USS Kentucky, что стало первым с 1981 года визитом американского стратегического подводного ракетоносца в Южную Корею. Дипломат отметил визиты авианосных ударных групп и полеты в воздушном пространстве над Японским морем стратегических бомбардировщиков и самолетов-разведчиков.

«Нельзя также обойти вниманием создание американо-южнокорейской консультативной группы по ядерным вопросам, в рамках которой Вашингтон и Сеул ведут диалог относительно планов задействования американского «ядерного зонтика» в случае военного конфликта с КНДР», — добавил посол по особым поручениям.

Северная Корея и ранее обвиняла США в том, что те подводят ситуацию на Корейском полуострове к «порогу ядерной войны». В июньском докладе Института американских исследований МИД КНДР говорилось, что Вашингтон «более настойчивее, чем когда-либо» прибегает «к тревожным враждебным актам», и если в регионе начнутся боевые действия, они «быстро перерастут в беспрецедентную термоядерную войну».

В сентябре 2022 года КНДР официально провозгласила себя ядерным государством и приняла закон, который разрешает автоматически наносить ядерный удар по противнику в случае нападения или его «неизбежной угрозы» на страну и лидера Ким Чен Ына, при возникновении угрозы существования других стран и др.

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Южная Корея, США и Япония проводят учения по противоракетной обороне в Японском море, направленные против нарастающих ядерных и ракетных угроз со стороны Пхеньяна. Например, такие маневры проходили весной на фоне участившихся ракетных пусков КНДР. Тогда же американский президент Джо Байден предупредил, что режиму Пхеньяна придет конец, если Северная Корея решится на ядерный удар по США или их союзникам.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
КНДР Корейский полуостров Южная Корея МИД ядерное оружие ядерная война США
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