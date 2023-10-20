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Переворот в Нигере ,  
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Мятежники в Нигере заявили о попытке бегства свергнутого президента

Мятежники Нигера заявили о попытке свергнутого президента Базума сбежать
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Переворот в Нигере
Мохамед Базум
Мохамед Базум (Фото: Tolga Akmen / Getty Images)

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум попытался «сбежать» из-под стражи, передает AFP со ссылкой на полковника-майора Амаду Абдрамана — представителя мятежников, которые захватили власть в стране.

Президент предпринял попытку бегства вечером 19 октября, однако военные пресекли ее, сказал представитель режима. Вместе с семьей, двумя поварами и двумя сотрудниками служб безопасности он попытался «сбежать из места заключения», заявил Абдраман.

«Главных исполнителей и некоторых сообщников» Базума арестовали, добавил представитель хунты. По словам Абдрамана, организаторы бегства собирались сначала доставить Базума в убежище на окраине Ниамея, а затем отправить «вертолеты, принадлежащие иностранной державе» к Нигеру.

В конце июля Национальный совет спасения родины, созданный мятежниками, отстранил Базума от власти. Его заключили под стражу. Мятежники обвинили Базума в государственной измене и подрыве безопасности страны.

Хунта грозила убить свергнутого президента, если другие страны попытаются вторгнуться в Нигер. Посол Нигера в США Мамаду Киари Лиман-Тингуири говорил, что Базуму не приносят продукты и не обеспечивают его электричеством и газом для приготовления пищи и что тот содержится в неосвещенном подвале своей резиденции. «План главы хунты состоит в том, чтобы заморить его голодом», — утверждал дипломат.

По данным Associated Press, мятежники впервые позволили врачу посетить президента 12 августа.

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