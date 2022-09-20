В НАТО заявили, что альянс не воюет с Россией, поддерживая Украину

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НАТО, оказывая военную помощь Украине, не воюет с Россией, заявил в интервью эстонскому телеканалу ERR председатель военного комитета альянса адмирал Роб Бауэр.

«НАТО не воюет с Россией. Это я считаю предельно понятным. Если бы Россия напала на какое-то из наших государств-членов, тогда было бы совершенно ясно, <...> что мы будем защищать каждый кусочек территории нашего союзника», — сказал он.

Бауэр утверждает, что альянс поставляет Киеву «нелетальную» помощь, например, средства связи, медицинское оборудование, дроны и т. д. В целом поддержку Украине, не только военную, оказывают 50 стран, среди которых есть и не входящие в НАТО (в альянсе состоят 30 госудаорств), указал адмирал.

«Своими действиями НАТО поддерживает Украину и неотъемлемое право Украины защищаться», — отметил Бауэр.

Российская сторона не раз заявляла, что на Украине России противостоит НАТО. В частности, в начале августа с таким заявлением выступил первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко. По его словам, украинские власти «отдали свою страну, свою территорию и, самое ужасное, своих людей в использование» Западу и НАТО, которые развязали «фундаментальное противостояние» против России.

Альянс незадолго до начала спецоперации принял новую Стратегическую концепцию, в которой назвал Москву прямой угрозой для безопасности блока. Однако, объявил министр обороны США Ллойд Остин, НАТО не ищет конфронтации с Россией, но будет следовать принципу, что «нападение на одного союзника НАТО означает атаку на всех».

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Украина не входит в НАТО, хотя стремление к членству в альянсе закреплено в Конституции страны. Россия за несколько месяцев до спецоперации потребовала, чтобы Киев отказался от намерения присоединиться к блоку. После начала военных действий на Украине допускали, что согласятся на нейтральный статус, однако позднее снова стали звучать заявления о необходимости ее членства.