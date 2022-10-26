Путин: Украина потеряла суверенитет, США используют ее как таран против России

Путин заявил, что США используют Украину как таран против России

Президент указал, что Соединенные Штаты не прекращают попыток реализации цветных революций, используют в своих целях национализм и экстремизм, а потерявшая суверенитет Украина для них — таран против России

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Украина уже утратила свой суверенитет, США используют ее как таран против России. Об этом на совещании с главами силовых ведомств стран СНГ заявил российский президент Владимир Путин.

«Страна, фактически, потеряла суверенитет и напрямую управляется из США, которые используют ее как таран против России, против нашего Союзного государства с Республикой Беларусь, да и против ОДКБ и СНГ в целом», — сказал он.

Президент также обвинил США в непрекращающихся попытках реализации цветных революций, в использовании национализма и экстремизма, а также в разжигании вооруженных конфликтов, прямо угрожающих безопасности всех участников СНГ.

На протяжении последних лет российский президент неоднократно говорил о превращении Украины в антироссийское государство. В апреле, уже после начала спецоперации, Путин заявил о создании «недругами» России нового геополитического оружия и превращении Украины в «анти-Россию». «Недруги нашей страны форсировали создание нового геополитического оружия. Собственно, новым оно по сути не является, но, безусловно, придали ему новые силы, новый импульс. Сделали ставку на русофобию и неонацистов. Из года в год нагло, бесцеремонно превращали соседнюю с нами страну Украину в анти-Россию», — сказал глава государства.

Способами противостоять такому влиянию Путин назвал любовь к родине, которая «неизменно проявляется в решающие для страны моменты», и сплоченность.

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В день начала военной операции на Украине, 24 февраля, Путин назвал ее целью «демилитаризацию и денацификацию» Украины, а также защиту мирного населения Донбасса от «геноцида» со стороны Киева.

В начале сентября президент также назвал целью спецоперации на Украине ликвидацию «антироссийского анклава» «На территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране. Поэтому ребята наши, которые там воюют, защищают и жителей Донбасса, и защищают саму Россию», — сказал он.

Украина после начала спецоперации разорвала дипотношения с Россией, объявила мобилизацию и ввела военное положение после начала боевых действий. Страны Запада ввели против Москвы несколько пакетов санкций, затронувших как представителей власти, так и отрасли экономики. Россия считает эти ограничения незаконными.