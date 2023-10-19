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Война санкций ,  
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Приложение банка «Тинькофф» вернули в App Store

Приложение банка «Тинькофф» вновь стало доступно для скачивания в App Store
Сюжет
Война санкций
Фото: Роман Пименов / ТАСС
Фото: Роман Пименов / ТАСС

Приложение «Тинькофф» вновь стало доступно в официальном магазине приложений Apple для iOS. Об этом банк сообщил в своем телеграм-канале.

«Приложение «Тинькофф» снова доступно в App Store — успейте скачать сегодня. С ним вы будете получать регулярные обновления и пуш-уведомления», — говорится в сообщении банка.

В конце февраля 2023 года «Тинькофф» попал под санкции Евросоюза. После этого приложение банка пропало из App Store. Уже скачанные приложения продолжили работать.

В мае санкции против «Тинькофф» ввела Великобритания, в июле — США и Канада. В августе компания Google удалила приложение банка из магазина Google Play. Установленные приложение продолжали работать, но их нельзя было обновлять.

Приложения «Тинькофф» для пользователей устройств на Android остались доступны для скачивания и обновления через другие онлайн-магазины — RuStore, Xiaomi GetApps, Samsung Galaxy Store и Huawei AppGallery.

Теги
Тинькофф Банк приложение App Store
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