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Военная операция на Украине ,  
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Медведев заявил об «отчаянной ревности» Украины к Израилю

Медведев: Украина боится сокращения финансовой и военной помощи из-за Израиля
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023

Украина напугана перспективой, что ей начнет поступать меньше военной и финансовой помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке, и «отчаянно ревнует» к Израилю. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Известий».

Киев боится, что объем помощи сократится, когда кукловодам станет «самим нужнее», считает Медведев. «Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы», — добавил зампред Совбеза.

Материал дополняется

Теги
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Дмитрий Медведев Украина Израиль военная помощь финансовая помощь
Дмитрий Медведев фото

Дмитрий Медведев

политик, экс-президент, замглавы Совбеза России

14 сентября 1965 года
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