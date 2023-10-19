Медведев заявил об «отчаянной ревности» Украины к Израилю

Украина напугана перспективой, что ей начнет поступать меньше военной и финансовой помощи из-за конфликта на Ближнем Востоке, и «отчаянно ревнует» к Израилю. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в статье для «Известий».

Киев боится, что объем помощи сократится, когда кукловодам станет «самим нужнее», считает Медведев. «Он отчаянно ревнует к Израилю, клянчит и проливает крокодиловы слезы», — добавил зампред Совбеза.

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