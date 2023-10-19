Посол назвал «разрушенными до основания» отношения России и Австралии

Отношения России с Австралией разрушены до основания «в контексте общей позиции коллективного Запада», заявил в интервью «РИА Новости» российский посол в Канберре Алексей Павловский.

«Двусторонние отношения разрушены до основания, причем это сделано исключительно в контексте общей позиции коллективного Запада. Других причин не было и нет», — сказал он. Так, Австралия «за компанию» с западными союзниками «запретила себе» импортировать российские нефть и нефтепродукты, добавил посол.

Ранее между странами «существовало весьма взаимовыгодное деловое сотрудничество, например, в области горнодобычи и соответствующих технологий», отметил Павловский. По его мнению, контакты с Россией австралийского бизнеса были свернуты под давлением Канберры.

Материал дополняется