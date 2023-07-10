Австралия отправит самолет-разведчик для охраны поставок Украине

E-7A Wedgetail (Фото: defence.gov.au)

Австралия отправит самолет-разведчик в Германию для охраны военной и гуманитарной помощи Украине. Об этом сообщил офис премьера Австралии Энтони Альбанезе.

E-7A Wedgetail Королевских ВВС будет находиться в Германии с октября в течение шести месяцев. Обслуживать самолет в этот период будут около 100 человек, в том числе экипаж и вспомогательный персонал.

Самолет, отмечают в офисе Альбанезе, должен помочь защитить логистические узлы, «необходимые для поставок военной и гуманитарной помощи народу Украины». Борт будет летать исключительно за пределами Украины.

Самолет Wedgetail оснащен радаром дальнего действия, вторичным обзорным радиолокатором, тактическими средствами голосовой связи и передачи данных. Это оборудование нужно для того, чтобы предупреждать угрозы на раннем этапе и обеспечивать контроль с воздуха, пишет Reuters.

Австралия начала поставлять военную помощь Украине после начала российской спецоперации. С февраля по май 2022 года правительство Скотта Моррисона предоставило Украине помощь на общую сумму $283,3 млн, пишет Australian Financial Review. Среди поставленной техники были в том числе 40 бронетранспортеров Bushmaster и 14 — M113, отмечает газета.

После того как в мае 2022 года премьером стал Альбанезе, Австралия предоставила Киеву помощь еще на $326,7 млн, писала Australian Financial Review в июне. Киеву были переданы еще 50 бронетранспортеров Bushmaster и 42 M113.

Российская сторона осуждает поставки оружия Украине. Москва достигнет поставленных целей спецоперации, несмотря на поставки Западом вооружений Киеву, подчеркивали в Кремле.