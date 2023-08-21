branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 19 августа
EUR ЦБ: 101,48 (-0,7) Инвестиции, 18 авг, 17:00 Курс доллара на 19 августа
USD ЦБ: 93,4 (-0,34) Инвестиции, 18 авг, 17:00
Как Новосибирская область становится территорией науки и инноваций Пресс-центр, 14:39
Умерла историк искусства и художник Анна Рындина Общество, 14:37
Armos выходит на рынок франчайзинга. Как стать партнером компании РБК+, 14:32
СК завел дело после гибели диггеров на экскурсии по коллекторам в Москве Общество, 14:31
В РВИО назвали изложенной «должным образом» роль Сталина в новом учебнике Общество, 14:29
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:26
Аналитики ПСБ обновили список российских акций-фаворитов Инвестиции, 14:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В ВОЗ назвали наиболее вероятную версию происхождения COVID-19 Общество, 14:15
Открыты для инноваций: как стартапу найти заказчиков в крупных компаниях Тренды, 14:15
Организаторы ВЭФ-2023 обнародовали деловую программу мероприятия Новая экономика, 14:11
Ситибанк заявил о прекращении приема долларов и евро в кассах Финансы, 14:08
В Стамбуле произошел пожар в культурном центре Политика, 14:05
Джокович порвал на себе футболку после победы над Алькарасом. Видео Спорт, 14:05
Индийский аппарат «Чандраян-3» прислал фото Южного полюса Луны Технологии и медиа, 14:02
Бизнес ,  
0 

Австралийский экспорт лобстеров и угля в Китай обвалился

Экспорт лобстеров, угля и других товаров из Австралии в Китай обвалился из-за ограничений
Китай три года назад ввел ограничения на поставку некоторых категорий товаров из Австралии, часть из них продолжает действовать, отчего страдают австралийские экспортеры. Китайский рынок — крупнейший для страны
Фото: Justin Sullivan / Getty Images
Фото: Justin Sullivan / Getty Images

Австралийские экспортеры испытывают трудности из-за продолжающих действовать с 2020 года ограничений торговли с Китаем, пишет Bloomberg.

Введение различных пошлин и неофициальных запретов сократило австралийский экспорт в Китай, хотя до этого китайский рынок был крупнейшим для страны. Ограничения коснулись множества товаров — от угля до лобстеров.

В этом году Пекин пошел на отмену некоторых мер, например были отменены пошлины на австралийское зерно, уголь, хлопок и древесину, но продолжают действовать ограничения в отношении вина, лобстеров и говядины. Не вводились меры против природного газа и железной руды, так как на это сырье опирается экономика Китая, отмечает агентство.

Как следует из инфографики, представленной в материале, экспорт говядины, вина, ячменя и лобстеров в 2019 году принес $4 млрд, а в 2023-м — только $1 млрд, причем основная доля пришлась на говядину. Заметное снижение произошло в отношении угля, меди, хлопка и древесины. В 2019-м их экспорт дал более $10 млрд, в 2023-м — менее $5 млрд, хотя он значительно вырос по сравнению с 2022-м. Основную долю в экспорте составил уголь.

В некоторых случаях австралийские поставщики смогли найти других покупателей, и новые рынки оказались более прибыльными, пишет Bloomberg. Например, производители коксующегося угля из Австралии переориентировались на Европу и Индию.

На сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорится, что Китай — крупнейший торговый партнер страны. По данным на июль прошлого года, на его долю приходилась треть внешней торговли. В сообщении говорится, что, несмотря на ограничения, в 2020–2021 годах объем торговли с Китаем все равно вырос на 6,3% в основном за счет экспорта.

Читайте на РБК Pro
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
У мошенников появился свой искусственный интеллект. Стоит ли его бояться
Революционная теория мозга: как мы на самом деле мыслим
«Это просто безумие»: что двигает акции техов США к рекордным высотам
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Австралия Китай экспорт
Материалы по теме
Китай объявил о реформах для инвесторов из-за экономических проблем
Экономика
WSJ сообщила о «закате» 40-летнего экономического бума в Китае
Политика