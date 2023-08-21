Австралийский экспорт лобстеров и угля в Китай обвалился

Экспорт лобстеров, угля и других товаров из Австралии в Китай обвалился из-за ограничений

Китай три года назад ввел ограничения на поставку некоторых категорий товаров из Австралии, часть из них продолжает действовать, отчего страдают австралийские экспортеры. Китайский рынок — крупнейший для страны

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Австралийские экспортеры испытывают трудности из-за продолжающих действовать с 2020 года ограничений торговли с Китаем, пишет Bloomberg.

Введение различных пошлин и неофициальных запретов сократило австралийский экспорт в Китай, хотя до этого китайский рынок был крупнейшим для страны. Ограничения коснулись множества товаров — от угля до лобстеров.

В этом году Пекин пошел на отмену некоторых мер, например были отменены пошлины на австралийское зерно, уголь, хлопок и древесину, но продолжают действовать ограничения в отношении вина, лобстеров и говядины. Не вводились меры против природного газа и железной руды, так как на это сырье опирается экономика Китая, отмечает агентство.

Как следует из инфографики, представленной в материале, экспорт говядины, вина, ячменя и лобстеров в 2019 году принес $4 млрд, а в 2023-м — только $1 млрд, причем основная доля пришлась на говядину. Заметное снижение произошло в отношении угля, меди, хлопка и древесины. В 2019-м их экспорт дал более $10 млрд, в 2023-м — менее $5 млрд, хотя он значительно вырос по сравнению с 2022-м. Основную долю в экспорте составил уголь.

В некоторых случаях австралийские поставщики смогли найти других покупателей, и новые рынки оказались более прибыльными, пишет Bloomberg. Например, производители коксующегося угля из Австралии переориентировались на Европу и Индию.

На сайте Министерства иностранных дел и торговли Австралии говорится, что Китай — крупнейший торговый партнер страны. По данным на июль прошлого года, на его долю приходилась треть внешней торговли. В сообщении говорится, что, несмотря на ограничения, в 2020–2021 годах объем торговли с Китаем все равно вырос на 6,3% в основном за счет экспорта.