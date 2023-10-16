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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Кулеба призвал мир не отвлекаться от Украины из-за войны в Израиле

Кулеба: кризис в Израиле не должен отвлекать внимание от кризиса на Украине
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба (Фото: Henry Nicholls / Getty Images)

Война в Израиле не должна отвлекать мир от конфликта на Украине, заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба.

«Ни в одном из этих конфликтов мы не можем проиграть, кризис продолжается. <...> Новый кризис не должен отвлекать внимание от предыдущего кризиса, потому что все взаимосвязано», — сказал Кулеба на совместной пресс-конференции с председателем ОБСЕ, главой МИД Северной Македонии Буяром Османи в Киеве (цитата по ТАСС).

Министр отметил, что Киев получает от партнеров сигналы о продолжении поддержки Украины и начале поддержки Израиля. Он назвал это «единственной жизнеспособной стратегией».

15 октября помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сказал, что Соединенные Штаты собираются согласовать выделение на помощь Украине и Израилю свыше $2 млрд. По его словам, этот вопрос будет обсуждаться в конгрессе, внести его на рассмотрение запланировал Джо Байден, команда которого стремится заручиться двухпартийной поддержкой этой инициативы.

16 октября Байден заявил, что США поддерживают Украину, поскольку хотят избежать перерастания конфликта в большую войну в Европе. Президент отметил, что в случае, если Украина будет «оккупирована», то Россия выйдет на границу с союзниками США по НАТО.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в связи с конфликтом на Ближнем Востоке внимание мирового сообщества к Украине может снизиться. «Если помощь Киеву прервется, время будет играть на стороне России», — указывал Зеленский.

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Москва неоднократно осуждала иностранную помощь Украине, заявляя, что поставки вооружений не изменят ход спецоперации, однако будут способствовать затягиванию конфликта.

Теги
Дмитрий Кулеба Израиль Украина
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