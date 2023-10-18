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Политика ,  
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Посол заявил, что США ведут курс на прямое столкновение НАТО с Россией

Посол Антонов: США проложили курс на прямое столкновение НАТО с Россией
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений с Россией и продолжают подталкивать к прямому столкновению России с НАТО. Об этом заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя передачу Украине американских дальнобойных ракет ATACMS.

Дипломат назвал поставку ракет «грубейшей ошибкой», последствия которой будут носить «самый серьезный характер». Поставки вооружений Украине делают США соучастниками действий украинской армии, считает Антонов.

«Накачка вооружениями киевского режима серьезно подрывает стратегическую и региональную безопасность. Соединенные Штаты продолжают подталкивать к прямому столкновению НАТО с Россией», — заявил дипломат.

Посол подчеркнул, что военная помощь Украине со стороны США не повлияет на расстановку сил в зоне боевых действий и все задачи российской военной операции будут выполнены.

Украина долгое время просила о поставках ATACMS. The Wall Street Journal 17 октября сообщила, что США тайно передали Украине ракеты ATACMS. По ее данным, Украина получила небольшое количество этих ракет, оснащенных кассетными боеприпасами.

В тот же день сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS в районе города Бердянск. Позже президент Украины Владимир Зеленский подтвердил использование переданных дальнобойных ракет. Он отметил, что «ATACMS себя показали», а договоренности между ним и Байденом «метко» выполняются.

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Затем руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон также подтвердила передачу ATACMS Украине. По ее словам, дальность этих ракет составляет 165 км.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ATACMS не повлияют на ситуацию в зоне военной операции. «Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя», — отметил Песков.

Теги
Персоны
Анатолий Антонов США ATACMS вооружение НАТО
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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