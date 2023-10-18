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Военная операция на Украине ,  
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Посол назвал «грубейшей ошибкой» решение США передать Киеву ракеты ATACMS

Посол Антонов: решение США предоставить Украине ATACMS — грубейшая ошибка
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Военная операция на Украине

Отправка Украине тактических ракет ATACMS со стороны США — грубейшая ошибка Вашингтона, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Решение Белого дома о направлении украинцам дальнобойных ракет — грубейшая ошибка. Последствия этого шага, который намеренно скрывался от общественности, будут носить самый серьезный характер», — сказал Антонов.

Посол отметил, что российские власти неоднократно предостерегали США от «опрометчивых шагов» и «разъясняли, что накачка вооружениями» Украину подрывает стратегическую и региональную безопасность. «Киев целенаправленно использует поставки из Вашингтона для ударов по гражданской инфраструктуре и мирным жителям», — подчеркнул Антонов.

17 октября сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин и член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщили, что украинская армия впервые применила дальнобойные ракеты ATACMS в районе города Бердянск. По словам Рогозина, США тайно передали ракеты, которые содержали кассетные части с суббоеприпасами М74, Украине.

Применение ракет подтвердил и президент Украины Владимир Зеленский. «ATACMS себя показали», — сказал он.

ATACMS — управляемая ракета дальностью около 300 км. Их запуск можно осуществлять с помощью уже переданных ВСУ установок реактивных систем залпового огня HIMARS, но только по одной. Стоимость каждой ракеты — $1,5 млн.

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О тайной передаче Киеву ракет ATACMS сообщила газета The Wall Street Journal. По ее данным, Украина получила небольшое количество этих ракет, оснащенных кассетными боеприпасами.

Украина долгое время просила о поставках ATACMS. Financial Times в конце сентября писала, что президент Джо Байден решился передать Киеву дальнобойные ракеты, «не предупреждая русских» публичным заявлением.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что ATACMS и американские танки Abrams не повлияют на ситуацию на фронте. «Нет никакой панацеи и оружия, которые способны изменить расстановку сил на поле боя», — отметил Песков.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

Теги
ATACMS Анатолий Антонов посольство России США
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