Латвийскую компанию заподозрили в снабжении российской армии

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Власти Латвии начали расследование в отношении компании из Риги, подозреваемой в поставках ресурсов для Вооруженных сил России. Об этом говорится в сообщении на сайте Службы государственной безопасности (СГБ) страны.

13 и 14 октября в Риге и других городах Латвии прошли следственные мероприятия на связанных с компанией предприятиях. Возбуждено уголовное дело статье о косвенной передаче имущества стороне, участвующей в вооруженном конфликте за пределами Латвии (ст. 77.2). О какой именно компании идет речь, в СГБ не сообщают.

Политики прибалтийских стран после начала российской спецоперации неоднократно призывали ЕС ужесточить санкции против России. Прибалтийские государства вводили ограничения в отношении России и ее граждан и на национальном уровне.

Они, как и Польша, запретили россиянам въезжать на свою территорию по шенгенским визам, в том числе выданным третьими странами. Латвия и Эстония в 2022 году уведомили ФТС о решении заморозить таможенное сотрудничество с Россией.

Кроме того, 5 ноября Латвия, Литва, Эстония как страны Балтийской ассамблеи приняли резолюцию о поддержке Украины. В документе речь шла о необходимости изолировать Россию от Европы.