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Страны Балтии уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества

ФТС получила от Латвии и Эстонии письма о замораживании таможенного сотрудничества
Латвия и Эстония заморозят таможенное сотрудничество с Россией. По данным ФТС, к концу лета очереди из Латвии достигали 1 тыс. автомобилей, которые везли «востребованные в России товары»
Зона таможенного досмотра на границе Ивангорода и&nbsp;Нарвы
Зона таможенного досмотра на границе Ивангорода и Нарвы (Фото: Пётр Ковалев / ТАСС)

Россия получила от Латвии и Эстонии письма о замораживании таможенного сотрудничества, сообщил на пресс-конференции первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов, передает ТАСС.

«Наши границы с Евросоюзом и есть границы с прибалтийскими странами и Финляндией. У нас все годы и даже после 2014 года были прекрасные отношения с таможенным руководством этих стран. По моему мнению, <...> [решение заморозить таможенное сотрудничество] — чистой воды политика», — сказал Давыдов.

По его словам, в конце лета очереди из Латвии в Россию достигали 1 тыс. автомобилей. «Это товары, которые востребованы на нашем рынке», — отметил первый замглавы ФТС.

Эстония приняла решение расторгнуть соглашение о таможенном сотрудничестве с правительством России в сентябре на фоне санкций Евросоюза, писал ERR. Речь идет о документе, который страны подписали в 1997 году. Он был заключен на неопределенный срок и должен действовать в течение шести месяцев после уведомления о расторжении.

В том же месяце, сентябре, Эстония, Литва, Латвия и Польша запретили въезд россиянам, в том числе с шенгенскими визами, выданными третьими странами. В российском МИДе заявляли, что такими запретами ЕС «запирает свою клетку изнутри» и «нарушает принципы свободы передвижения».

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Виктория Полякова Виктория Полякова
Латвия Эстония ФТС санкции
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