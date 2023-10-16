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Война санкций ,  
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Латвия закрыла два КПП на границе с Россией

Латвия закрыла два КПП на границе с Россией и установила бетонные заграждения
Сюжет
Война санкций
Латвия закрыла два КПП на границе с Россией, через один из которых Москва разрешила въезд для украинцев из третьих стран. Теперь украинцы старше 14 лет смогут попасть в Россию из третьих стран только через Шереметьево
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Минувшей ночью Латвия закрыла контрольно-пропускные пункты «Педедзе» и «Виентули» на границе с Россией и установила там бетонные заграждения, сообщил латвийский министр внутренних дел Рихард Козловскис в эфире Латвийского радио.

«Пограничные посты были закрыты, но с тех пор, как правительство Латвии приняло соответствующее решение [в четверг, 12 октября], российские службы работали очень медленно — нельзя сказать, что много, но все же люди были сосредоточены в Виентули, однако в воскресенье утром вообще никого не пропустили», — сказал Козловскис (цитата по LSM).

По мнению главы МВД Латвии, это доказывает, что решение о закрытии КПП было правильным, поскольку в противном случае на латвийской стороне границы быстро собралось бы большое количество людей. Козловскис добавил, что пограничники с закрытых пропускных пунктов направлены на работу в другие места, но «Педедзе» и «Виентули» не останутся полностью без надзора.

Латвия решила закрыть два КПП в ответ на решение Москвы разрешить въезд из третьих стран для граждан Украины старше 14 лет только через два пункта пропуска. Один из них — КПП «Лудонка» в Псковской области, на который можно попасть через «Виентули» с латвийской стороны. Второй — аэропорт Шереметьево.

В латвийском МВД сочли, что это создаст «условия, которые могут существенно повлиять на общественный порядок и создать угрозу национальной безопасности».

Принятые Москвой ограничения в правительстве назвали временными. Они также вступили в силу 16 октября.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Латвия граница КПП Россия
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