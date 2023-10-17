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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Песков заявил, что Путин пока не выдвигал идеи по конфликту в Израиле

Песков: Путин пока не выступал с идеями урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters
Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции», — сказал он (цитата по ТАСС).

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября российский МИД призывал стороны к немедленному прекращению огня. 10 октября на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Путин заявил, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. Он отметил, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.

16 октября Путин провел телефонные переговоры с главами четырех ближневосточных государств — президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. С ними российский лидер обсудил войну ХАМАС и Израиля.



Вечером в тот же день Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент заявил о готовности продолжать работу для урегулирования конфликта мирным путем, а также сообщил о шагах, которые предпринимаются российской стороной для недопущения эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе, сообщали в пресс-службе Кремля. Российский президент также рассказал Нетаньяху о «ключевых моментах» прошедших телефонных разговоров с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии.

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Владимир Путин

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