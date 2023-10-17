Песков: Путин пока не выступал с идеями урегулирования конфликта Израиля и ХАМАС

Песков заявил, что Путин пока не выдвигал идеи по конфликту в Израиле

Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Президент России Владимир Путин пока не выступал с инициативой по урегулированию палестино-израильского конфликта, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Чтобы выступать с мирной инициативой, ее нужно проработать, со всеми нужно проговорить, нужно понять позиции сторон, нужно понять все тенденции», — сказал он (цитата по ТАСС).

После атаки ХАМАС на Израиль 7 октября российский МИД призывал стороны к немедленному прекращению огня. 10 октября на встрече с премьер-министром Ирака Мухаммедом Судани Путин заявил, что решить конфликт между Израилем и Палестиной следует путем создания независимого Палестинского государства. Он отметил, что события на Ближнем Востоке — это «провал» политики США, которые пытались монополизировать урегулирование конфликта и не искали приемлемые для обеих сторон компромиссы.

16 октября Путин провел телефонные переговоры с главами четырех ближневосточных государств — президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Ибрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси. С ними российский лидер обсудил войну ХАМАС и Израиля.