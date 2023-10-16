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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Путин после разговора с четырьмя президентами созвонился с Нетаньяху

Президент России Путин провел телефонный разговор с премьером Израиля Нетаньяху
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Путин донес до Нетаньяху ключевые моменты переговоров с главами Сирии, Ирана, Палестины и Египта, а также призвал остановить насилие и избежать эскалации дипломатическим путем
Биньямин Нетаньяху
Биньямин Нетаньяху (Фото: Jacquelyn Martin / Pool / Reuters)

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин выразил соболезнования семьям погибших израильтян, а также осудил «любые действия, жертвами которых становится гражданское население, в том числе женщины и дети», говорится в сообщении.

Президент заявил о готовности продолжать работу для урегулирования конфликта мирным путем, а также сообщил о шагах, которые предпринимаются российской стороной для недопущения эскалации насилия и предотвращения гуманитарной катастрофы в Газе.

«В частности, до израильской стороны доведены ключевые моменты сегодняшних телефонных контактов с лидерами Палестины, Египта, Ирана и Сирии», — уточнила пресс-служба.

Путин 16 октября провел телефонные переговоры с главами четырех ближневосточных государств — президентом Сирии Башаром Асадом, президентом Ирана Эбрахимом Раиси, президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Египта Абделем Фаттахом ас-Сиси.

Россия призвала к гуманитарному перемирию и возобновлению переговоров для «долгосрочного и справедливого решения палестинской проблемы» с созданием независимого палестинского государства.

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13 октября Россия предложила ООН резолюцию с призывом к немедленному прекращению огня в ходе конфликта между Израилем и ХАМАС. Путин подчеркнул, что проект носит «сбалансированный и неполитизированный характер».

По последним данным, в Израиле погибли более 1,4 тыс. человек, ранены 3,9 тыс. Число погибших в секторе Газа превысило 2,7 тыс. человек, ранены свыше 9,9 тыс., сообщил минздрав анклава. Среди жертв по меньшей мере 16 россиян, еще восемь человек пропали без вести.

Более 600 тыс. палестинцев эвакуировались с севера сектора Газа на юг. В ООН назвали вынужденное переселение палестинцев и блокаду региона военным преступлением.

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София Шошина
Израиль Владимир Путин Биньямин Нетаньяху телефонный разговор
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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