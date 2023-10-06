WP узнала о планировании Белым домом встречи Байдена и Си Цзиньпина

Белый дом начал планировать встречу президента США Джо Байдена с председателем Китая Си Цзиньпином, которая может состояться в ноябре этого года в Сан-Франциско (штат Калифорния), сообщает The Washington Post со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента.

Администрация главы государства «начинает процесс планирования», сказал один из собеседников газеты. Второй высокопоставленный представитель Белого дома заявил, что Байден с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином, но «пока ничего не подтверждено».

Эта встреча последует за другими встречами между представителями двух стран за последние месяцы. Например, в июне в Китай приезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, в июле министр финансов Джанет Йеллен и в августе министр торговли Джина Раймондо.

Кроме того, на следующей неделе двухпартийная делегация американских сенаторов посетит Китай, чтобы встретиться с Си Цзиньпином. Они хотят взаимодействовать с властями Китая, как некоторые высокопоставленные чиновники администрации президента США, по «широкому кругу вопросов», сообщил сенатор Майк Крэйпо (республиканец от штата Айдахо).

В прошлый раз Байден и Си Цзиньпин встречались на саммите «Большой двадцатки», который проходил в ноябре 2022 года на Бали. На встрече с китайским лидером президент США заявил, что Вашингтон и Пекин должны вместе работать над решением глобальных проблем, таких как изменение климата, глобальная макроэкономическая нестабильность и т.д. Си Цзиньпин в свою очередь сказал Байдену, что мир ожидает улучшения отношений между Китаем и США. Лидеры обеих стран также обсудили ситуацию на Украине и «безответственные угрозы использования ядерного оружия» со стороны России, сообщал Белый дом.