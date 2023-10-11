МИД Китая назвал даты проведения форума, на который приедет Путин

Форум «Один пояс, один путь», на который власти Китая пригласили президента России Владимира Путина, пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом сообщила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, передает Xinhua.

В министерстве сообщили, что в церемонии открытия примет участие председатель Китая Си Цзиньпин. Он выступит с речью, проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума.

Путин ранее говорил, что принял приглашение Си приехать на форум. Этот визит станет его первой зарубежной поездкой в 2023 году.

Материал дополняется