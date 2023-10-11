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МИД Китая назвал даты проведения форума, на который приедет Путин
МИД Китая: форум «Один пояс, один путь» с участием Путина пройдет 17-18 октября
Форум «Один пояс, один путь», на который власти Китая пригласили президента России Владимира Путина, пройдет в Пекине с 17 по 18 октября. Об этом сообщила представитель китайского МИДа Хуа Чуньин, передает Xinhua.
В министерстве сообщили, что в церемонии открытия примет участие председатель Китая Си Цзиньпин. Он выступит с речью, проведет приветственный банкет и двусторонние мероприятия для гостей форума.
Путин ранее говорил, что принял приглашение Си приехать на форум. Этот визит станет его первой зарубежной поездкой в 2023 году.
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