Япония призвала Россию снять эмбарго на импорт морепродуктов

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Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбы и морепродуктов на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает пресс-служба МИД страны.

Ограничения вступили в силу 16 октября и будут действовать «до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности» продуктов.

«Япония уже давно предоставила международному сообществу, в том числе России, подробные разъяснения о безопасности воды и японских морепродуктов, которые основаны на научных данных», — говорится в заявлении японского МИДа.

В ведомстве назвали несправедливым ужесточение ограничений, а также настоятельно призвали отменить его. «Япония продолжит призывать действовать в соответствии с научными данными», — заключили в МИДе.

Утилизация зараженной воды началась в августе 2023 года — спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным план по сбросу воды в океан. Хотя сбрасываемая вода проходит очистку, в ней остаются радиоактивные вещества.

Китай после начала первого сброса воды приостановил импорт всех японских морепродуктов. Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму. Роспотребнадзор ужесточил контроль за поставками рыбы и морепродуктов из страны.

Сброс второй партии начался 5 октября. Перед сбросом воду разбавили морской водой в соотношении 1,2 т морской воды на 1 т воды с АЭС. Ожидается, что сброс всей воды, около 1,34 млн т, займет 30 лет.