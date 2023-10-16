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Япония призвала Россию снять эмбарго на импорт морепродуктов

МИД Японии призвал Россию отменить ограничения на импорт рыбы и морепродуктов
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images
Фото: Buddhika Weerasinghe / Getty Images

Япония призвала Россию снять ограничения на импорт рыбы и морепродуктов на фоне сброса разбавленной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1», сообщает пресс-служба МИД страны.

Ограничения вступили в силу 16 октября и будут действовать «до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности» продуктов.

«Япония уже давно предоставила международному сообществу, в том числе России, подробные разъяснения о безопасности воды и японских морепродуктов, которые основаны на научных данных», — говорится в заявлении японского МИДа.

В ведомстве назвали несправедливым ужесточение ограничений, а также настоятельно призвали отменить его. «Япония продолжит призывать действовать в соответствии с научными данными», — заключили в МИДе.

Утилизация зараженной воды началась в августе 2023 года — спустя 12 лет после аварии на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало безопасным план по сбросу воды в океан. Хотя сбрасываемая вода проходит очистку, в ней остаются радиоактивные вещества.

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Китай после начала первого сброса воды приостановил импорт всех японских морепродуктов. Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму. Роспотребнадзор ужесточил контроль за поставками рыбы и морепродуктов из страны.

Сброс второй партии начался 5 октября. Перед сбросом воду разбавили морской водой в соотношении 1,2 т морской воды на 1 т воды с АЭС. Ожидается, что сброс всей воды, около 1,34 млн т, займет 30 лет.

Теги
Япония Россия рыба и морепродукты импорт ограничения «Фукусима-1»
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