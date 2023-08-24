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Роспотребнадзор ужесточил контроль за рыбой и морепродуктами из Японии

Роспотребнадзор ввел усиленный контроль за рыбой и морепродуктами из Японии
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за поставками рыбы и морепродуктов, импортируемых из Японии или выловленных в Тихоокеанском регионе, говорится в сообщении ведомства в телеграм-канале.

«В связи с объявленным и предполагаемым сбросом радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» Роспотребнадзором с 8 июля 2023 года введен усиленный санитарный контроль», — говорится в сообщении ведомства.

Всего с 8 июля 2023 года было исследовано более 7 т «водных биоресурсов и продукции из них», и превышения гигиенических нормативов выявлено не было.

Также Роспотребнадзор сообщил, что еще с 2011 года проводит «тщательный радиационный контроль за морепродуктами, выловленными российскими рыбопромысловыми компаниями в Тихом океане». Это делается для того, чтобы оценить последствия аварии на «Фукусиме-1». С тех пор ведомство исследовало около 5 тыс. проб 32 видов морепродуктов, однако вредоносных радионуклидов в пищевой рыбной продукции выявлено не было.

В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами также вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошло несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

24 августа Япония начала сливать воду, использовавшуюся на АЭС. Эта вода содержит радиоактивное вещество тритий, выделить который из воды невозможно. Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. Первый этап сброса воды будет проходить непрерывно в течение 17 дней. Ожидается, что вся вода будет сброшена примерно за 30 лет.

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В июле этого года Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) признало безопасным японский план по сбросу воды в океан. В докладе говорилось, что план соответствует международным стандартам безопасности и окажет «незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду».

Теги
АЭС Фукусима Роспотребнадзор
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