 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Япония начала второй сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская TEPCO начала сброс второй партии воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор японской АЭС «Фукусима-1», начала сброс в океан второй партии воды с атомной электростанции, передает телеканал NHK со ссылкой на заявление TEPCO.

Компания планирует сбросить в океан около 7,8 тыс. т предварительно очищенной воды в течение 17 дней (всего — десять резервуаров). Перед сбросом воду предварительно разбавили морской водой в соотношении 1,2 т морской воды на 1 т воды с АЭС.

В результате концентрация трития составила от 63 до 87 беккерелей на литр, что значительно ниже национального стандарта в 60 000 брекелей и установленного компанией предела в 1,5 тыс. беккерелей, сказано в сообщении.

Хотя сбрасываемая вода проходит очистку, в ней остаются радиоактивные вещества, такие, как тритий. Япония планирует сбросить в океан порядка 1,34 млн т. воды, которая хранится более чем в 1 тыс. резервуаров. Сброс первой партии начался 24 августа и завершился 11 сентября. Ожидается, что сброс всей воды займет около 30 лет.

Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало японский план по сбросу воды в океан безопасным. Однако Китай после начала первого сброса воды приостановил импорт всех японских морепродуктов. Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму. Роспотребнадзор ужесточил контроль за поставками рыбы и морепродуктов из Японии.

Читайте на РБК Pro
Аналитики советуют брать акции авиакомпаний. Можно ли на них заработать
Почему начались проблемы на логистическом рынке США — The Economist
Как поглощение за $28 млрд поможет Cisco выйти на рынок ИИ
Вы получили в наследство долги. Можно ли от них отказаться
Теги
«Фукусима-1» Япония АЭС сброс воды
Материалы по теме
Сахалинский губернатор сравнил сброс воды на «Фукусиме» с Хиросимой
Общество
Россия усилит контроль за морепродуктами после сброса воды «Фукусимы»
Общество
В Роспотребнадзоре оценили опасность от сброса воды с АЭС «Фукусима»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 октября
EUR ЦБ: 104,3 (+0,24) Инвестиции, 04 окт, 16:12 Курс доллара на 5 октября
USD ЦБ: 99,46 (+0,19) Инвестиции, 04 окт, 16:12
В Японии после землетрясения магнитудой 6,6 предупредили об угрозе цунами Общество, 06:46
Старовойт заявил об атаке дронов на объекты инфраструктуры в трех районах Политика, 06:32
«РИА Новости» узнало об испытаниях ФСБ маскирующей от ракет гранаты Политика, 06:20
Безопасность, утечки и переход на российское ПО: что движет ИТ вперед РБК и Softline, 06:01
Япония начала второй сброс воды с АЭС «Фукусима-1» Общество, 05:49
CNN сообщил о «серьезной проблеме на поле боя» для Киева без средств США Политика, 05:43
Минобороны заявило о подавлении до 25 артиллерийских расчетов ВСУ Политика, 05:17
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Россияне назвали размер достойной зарплаты учителя Общество, 05:00
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 04:51
Трамп призвал США не поддерживать Киев до уравнивания расходов с ЕС Политика, 04:48
Кевина Спейси госпитализировали в Самарканде с подозрением на инфаркт Общество, 04:17
В Канаде извинились за представление к награде экс-бойца СС «Галичина» Политика, 04:09
Адвокат Чубайса не подтвердила смену им имени на Мойше Израилевича Политика, 03:38
В США оценили расходы на увеличение производства снарядов для Украины Политика, 03:18