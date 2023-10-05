Япония начала второй сброс воды с АЭС «Фукусима-1»

Японская энергетическая компания Tokyo Electric Power Company (TEPCO), оператор японской АЭС «Фукусима-1», начала сброс в океан второй партии воды с атомной электростанции, передает телеканал NHK со ссылкой на заявление TEPCO.

Компания планирует сбросить в океан около 7,8 тыс. т предварительно очищенной воды в течение 17 дней (всего — десять резервуаров). Перед сбросом воду предварительно разбавили морской водой в соотношении 1,2 т морской воды на 1 т воды с АЭС.

В результате концентрация трития составила от 63 до 87 беккерелей на литр, что значительно ниже национального стандарта в 60 000 брекелей и установленного компанией предела в 1,5 тыс. беккерелей, сказано в сообщении.

Хотя сбрасываемая вода проходит очистку, в ней остаются радиоактивные вещества, такие, как тритий. Япония планирует сбросить в океан порядка 1,34 млн т. воды, которая хранится более чем в 1 тыс. резервуаров. Сброс первой партии начался 24 августа и завершился 11 сентября. Ожидается, что сброс всей воды займет около 30 лет.

Утилизация очищенной воды началась спустя 12 лет после аварии на атомной станции. В марте 2011 года в Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 9, после чего на побережье страны обрушилось цунами. Жертвами удара стихии стали около 20 тыс. человек. Цунами вызвало аварию на АЭС «Фукусима-1», где произошли несколько взрывов и утечка радиации. Станцию после этого отключили, а жителей расположенных поблизости регионов эвакуировали.

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) в июле признало японский план по сбросу воды в океан безопасным. Однако Китай после начала первого сброса воды приостановил импорт всех японских морепродуктов. Южная Корея продлила запрет на импорт морепродуктов из нескольких префектур Японии, включая Фукусиму. Роспотребнадзор ужесточил контроль за поставками рыбы и морепродуктов из Японии.