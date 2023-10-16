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Россия ограничила импорт рыбы из Японии вслед за Китаем

Россельхознадзор объявил о временном ограничении импорта рыбы из Японии

Россия вслед за Китаем решила ограничить импорт рыбы и морепродуктов из Японии с 16 октября, сообщает Россельхознадзор. Решение принято в качестве меры предосторожности, уточняет ведомство.

«Ограничения вводится до предоставления исчерпывающей информации, необходимой для подтверждения безопасности продуктов водного промысла и соответствия требованиям Евразийского экономического союза, а также ее анализа специалистами Россельхознадзора», — говорится в публикации.

Материал дополняется.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Россельхознадзор Япония рыба морепродукты ограничение импорта
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