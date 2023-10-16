В МИД России заявили об обострении конфликта Израиля и ХАМАС

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Ситуация в зоне палестино-израильского конфликта обостряется, заявил замглавы МИДа Сергей Рябков во время совещания по оперативным вопросам с президентом России Владимиром Путиным, сообщила пресс-служба Кремля.

«Ситуация в зоне конфликта на Ближнем Востоке имеет тенденцию к обострению, по нашей оценке. Операции, которые проводит израильская армия, носят неизбирательный характер», — сообщил Рябков.

По его словам, сохраняется угроза наземной операции, жители Газы оказались в состоянии «гуманитарной катастрофы», когда не обеспечиваются их базовые нужды, в том числе им не оказывают медицинскую помощь.

«Это все вызывает большую тревогу в мире», — подчеркнул Рябков. Он отметил, что угроза выхода этого конфликта из-под контроля высока.

Российские дипломаты совместно с партнерами и посольством работают над условиями, которые позволят вывести с территории российских граждан, заверил Рябков. По последним данным, в Израиле из-за нападения ХАМАС погибли 16 россиян, еще восемь человек пропали без вести.

Министр обороны Израиля Йоав Галант 9 октября объявил о полной блокаде сектора Газа. «Не будет ни электричества, ни воды, ни топлива», — заявил он. Водоснабжение перекрыли в тот же день, а электричество и топливо перестали поставлять в сектор еще днем ранее.

Российский президент Владимир Путин отметил, что предложения принять в отношении сектора Газа меры, похожие на блокаду Ленинграда во время Второй мировой войны, неприемлемы.

Красный Крест 13 октября сообщил, что больницы в Газе могут превратиться в морги из-за того, что необходимое медицинское оборудование не работает без электричества.

Накануне, 15 октября, Израиль восстановил водоснабжение на юге сектора Газа под давлением американских властей,