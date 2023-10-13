Красный крест заявил о риске превращения больниц в Газе без света в морги

Больницы в секторе Газа рискуют превратиться в морги, так как без электричества не работает медицинское оборудование, необходимое для пострадавших, заявил региональный директор Международного комитета Красного Креста по Ближнему и Среднему Востоку Фабрицио Карбони.

«В Газе нет электричества — то есть без электричества остались больницы, под угрозой [находятся] жизни младенцев в инкубаторах и пожилых пациентов, которым нужен кислород. Невозможно проводить гемодиализ и делать рентгенологические исследования», — говорится в заявлении Карбони.

Представитель Минздрава Палестины в секторе Газа Ашраф аль-Кудра тоже отметил, что система здравоохранения региона «близка к краху», сообщает CNN. По его словам, в отделениях интенсивной терапии «даже после расширения все койки заняты, так что не остается места для новых пациентов в критическом состоянии». Рост числа раненых превышает вместимость имеющихся операционных залов, добавил он.

Согласно последним данным палестинского Минздрава, в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан от ударов израильской армии погибли более 1,5 тыс. человек, получили ранения 7,2 тыс. человек. По данным Израиля, в результате атак палестинского движения ХАМАС погибли более 1,2 тыс. человек, ранения получили свыше 3,2 тыс. человек.

9 октября министр обороны Израиля Йоав Галант объявил о решении властей устроить полную блокаду сектора Газа. В тот же день министр энергетики Израиля Исраэль Кац сообщил, что отдал приказ немедленно прекратить подачу воды в Газу. Подачу электричества и поставки топлива приостановили 8 октября. Позже Кац объяснил, что сектор Газа будет оставаться в условиях блокады, пока ХАМАС не освободит израильских заложников.