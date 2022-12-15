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Новак сообщил о процессе интеграции нацбанком Венесуэлы карт «Мир»

Вице-премьер Новак: нацбанк Венесуэлы проводит техническую интеграцию карт «Мир»

Россия и Венесуэла прорабатывают возможность приема карт «Мир» в республике, сейчас проходит процесс технической интеграции с национальным банком, сообщил вице-премьер Александр Новак во время выступления на межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству обеих стран, передает ТАСС.

«Прорабатываем возможность организации приема российских национальных платежных инструментов в Венесуэле. В настоящее время в процессе техническая интеграция платежной системы «Мир» проводится уже венесуэльским банком», — сказал Новак.

О том, что Венесуэла может подключиться к системе «Мир», говорил председатель Центрального банка страны Каликсто Хосе Ортега Санчес в июне. Он также предполагал, что это произойдет до конца 2022 года.

В конце ноября посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров сообщил, что «есть подвижки» по поводу подключения к российской платежной системе. «Профильные структуры находятся в контакте», — уточнил он.

Ранее карту «Мир» помимо России можно было использовать в 11 странах — Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также в частично признанных Южной Осетии и Абхазии. Однако после того, как Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российской платежной системой, банки некоторых из перечисленных стран, включая Турцию и Киргизию, стали ограничивать обслуживать карт «Мир».

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Венесуэла платежная система "Мир" Александр Новак карта «Мир»
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