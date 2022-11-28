Посол сообщил о подвижках по подключению Венесуэлы к системе «Мир»

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Власти Венесуэлы рассматривают возможность подключения к российской платежной системе «Мир», заявил ТАСС посол России в Каракасе Сергей Мелик-Багдасаров. «Подвижки, разумеется, есть. Профильные структуры находятся в контакте, но о каких-либо конкретных сроках сейчас было бы преждевременно говорить», — сказал он.

По словам дипломата, процесс «требует анализа и детальной проработки».

О том, что Венесуэла может подключиться к системе «Мир», говорил председатель Центрального банка страны Каликсто Хосе Ортега Санчес на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне. Он допустил, что это произойдет уже в 2022 году.

Ранее карту «Мир», помимо России, можно было использовать в 11 странах: Турции, Вьетнаме, Армении, Южной Корее, Узбекистане, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Таджикистане, а также частично признанных Южной Осетии и Абхазии.

В сентябре Минфин США пригрозил санкциями за сотрудничество с российской платежной системой, и банки некоторых перечисленных стран стали ограничивать обслуживать карты «Мир». Среди них оказались банки Турции, Киргизии, казахстанский Халык Банк, вьетнамский BIDV. Узбекистанская платежная система UZCARD приостановила обслуживание выпущенных международными банками карт «Мир».