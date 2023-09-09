Сбербанк увеличит срок действия банковских карт «Мир» до 10 лет

Сбербанк начнет выдавать дебетовые и кредитные карты сроком на десять лет, а не на пять, сообщил первый зампред Кирилл Царев. Нововведения также коснутся платежных стикеров

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Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое, до десяти лет, сообщил «РИА Новости» первый зампред правления банка Кирилл Царев.

По его словам, для дебетовых карт нововведение заработало уже с сентября, а для кредитных заработает с 3 октября. Оно также коснется платежных стикеров.

«Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке», — рассказал Царев.

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014-м, после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. В марте прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском платежном рынке. Эти карты продолжили работу в России, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все операции по картам внутри страны. Из платежных систем в России остался только «Мир». Также работают карты китайской UnionPay.

В марте ЦБ отчитался о рекордном выпуске банковских карт в России по итогам прошлого года: российскими банками их было выпущено около 389,6 млн для физических лиц. При этом число выпущенных карт платежной системы «Мир» выросло на 60% и достигло 182 млн. Среди основных причин такого роста опрошенные РБК эксперты отмечали переоформление карт покинувших Россию международных платежных систем Visa и Mastercard на российский «Мир» либо дополнительное открытие карт «Мир».