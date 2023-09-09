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Сбербанк увеличит срок действия банковских карт «Мир» до 10 лет

Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое — до 10 лет
Сбербанк начнет выдавать дебетовые и кредитные карты сроком на десять лет, а не на пять, сообщил первый зампред Кирилл Царев. Нововведения также коснутся платежных стикеров
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Сбербанк решил увеличить срок действия банковских карт «Мир» вдвое, до десяти лет, сообщил «РИА Новости» первый зампред правления банка Кирилл Царев.

По его словам, для дебетовых карт нововведение заработало уже с сентября, а для кредитных заработает с 3 октября. Оно также коснется платежных стикеров.

«Как показывает практика, современная карта сохраняет свою работоспособность долгие годы. Это удобно клиентам: им не понадобится идти в офис за перевыпущенной картой или заказывать ее доставку через пять лет, даже если карта будет в полном порядке», — рассказал Царев.

Первые карты «Мир» были выпущены в 2015 году. Их оператор НСПК был создан в 2014-м, после санкций из-за присоединения Россией Крыма, на случай отключения карт международных платежных систем. В марте прошлого года, после начала специальной военной операции на Украине, из России ушли международные платежные системы Visa и Mastercard, которые занимали основные доли на российском платежном рынке. Эти карты продолжили работу в России, но под управлением НСПК, которая обрабатывает все операции по картам внутри страны. Из платежных систем в России остался только «Мир». Также работают карты китайской UnionPay.

В марте ЦБ отчитался о рекордном выпуске банковских карт в России по итогам прошлого года: российскими банками их было выпущено около 389,6 млн для физических лиц. При этом число выпущенных карт платежной системы «Мир» выросло на 60% и достигло 182 млн. Среди основных причин такого роста опрошенные РБК эксперты отмечали переоформление карт покинувших Россию международных платежных систем Visa и Mastercard на российский «Мир» либо дополнительное открытие карт «Мир».

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
дебетовые карты Сбербанк платежные карты платежная система "Мир"
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