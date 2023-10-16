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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Байден не увидел докозательств причастности Ирана к атаке ХАМАС

Байден: у США нет докозательств причастности Ирана к атаке ХАМАС на Израиль
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Война Израиля с ХАМАС 2023

Разведка США не имеет явных доказательств причастности Ирана к атакам ХАМАС на Израиль 7 октября. Об этом в интервью CBS News заявил президент США Джо Байдена.

«Не хочу раскрывать засекреченную информацию. Но если быть с вами предельно откровенным, явных доказательств этому нет», — ответил Байден на соответсвующий вопрос журналиста.

На уточняющий вопрос Байден ответил, что Иран постоянно поддерживает ХАМАС и «Хезболлу». Однако в данном случае у американской разведки нет доказательств, что атака 7 октября была спланирована в Тегеране.

Иран после начала войны ХАМАС с Израилем выразил поддержку палестинскому движению, одновременно призывая Тель-Авив воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Накануне Axios со ссылкой на источники сообщал, что Иран через ООН направил Израилю уведомление о том, что не хочет дальнейшей эскалации, но ему придется вмешаться, если Тель-Авив не прекратит операцию в секторе.

Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян допускал, что на сторону ХАМАС в конфликте с Израилем может встать ливанская группировка «Хезболла», но тогда, по его словам, конфликт распространится на другие части Ближнего Востока. В то же время в постпредстве Ирана при ООН отмечали, что если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не будет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и ХАМАС.

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Джо Байден Иран ХАМАС Израиль палестино-израильский конфликт
Джозеф Байден фото

Джозеф Байден

политик, президент США

20 ноября 1942 года
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