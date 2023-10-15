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Война Израиля с ХАМАС 2023 ,  
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Макрон предостерег президента Ирана от эскалации на Ближнем Востоке

Макрон предостерег президента Ирана от эскалации конфликта на Ближнем Востоке
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Макрон предостерег Раиси от эскалации конфликта в Израиле на весь Ближний Восток, напомнив об «ответственности» Ирана, учитывая его связи с местными группировками. Иран ранее допускал, что на сторону ХАМАС может встать Хезболла
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС
Фото: Ludovic Marin / EPA / ТАСС

Президент Франции Эмманюэль Макрон в телефонном разговоре с президентом Ирана Эбрахимом Раиси заявил о недопустимости эскалации конфликта на Ближнем Восток. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Елисейского дворца.

«Президент республики предостерег президента Раиси от любой эскалации или распространения конфликта, особенно на Ливан», — говорится в заявлении.

Французская сторона также подчеркнула, что Иран, «учитывая свои отношения с ХАМАС и Хезболлой, несет определенную ответственность и должен сделать все возможное, чтобы избежать «региональной вспышки».

Иран после начала войны ХАМАС с Израилем выразил поддержку палестинскому движению, одновременно призывая Тель-Авив воздержаться от наземной операции в секторе Газа. Накануне Axios со ссылкой на источники сообщал, что Иран через ООН направил Израилю уведомление о том, что не хочет дальнейшей эскалации, но ему придется вмешаться, если Тель-Авив не прекратит операцию в секторе.

Глава иранского МИДа Хосейн Амир Абдоллахиян допускал, что на сторону ХАМАС в конфликте с Израилем может встать ливанская группировка «Хезболла», но тогда, по его словам, конфликт распространится на другие части Ближнего Востока. В то же время в постпредстве Ирана при ООН отмечали, что если Израиль не будет атаковать территорию Ирана, то Тегеран не будет вмешиваться в конфликт Тель-Авива и ХАМАС.

«Хезболла» и израильская армия уже не раз вступали в столкновения на границе Израиля и Ливана. ЦАХАЛ 15 октября сообщила об атаках на военную инфраструктуру группировки на территории соседней страны с помощью боевых вертолетов, а также обстреле со стороны Ливана по израильским войскам. По данным ЦАХАЛа, с территории Ливана было выпущено девять ракет, пять сбила система ПВО.

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Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
Иран Эмманюэль Макрон Эбрахим Раиси Франция ХАМАС Ближний Восток Израиль
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