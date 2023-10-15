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Палестино-израильский конфликт ,  
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FT узнала о «позитивных встречах» с ХАМАС по освобождению заложников

FT: ХАМАС может освободить заложников, если Израиль приостановит атаки на Газу
Сюжет
Палестино-израильский конфликт
Сюжет
Война Израиля с ХАМАС 2023
США и Катар вели переговоры по вопросу освобождения заложников с движением ХАМАС, оно допустило, что пойдет на такой шаг, если Израиль приостановит атаки на сектор Газа. Израиль же может вскоре провести там наземную операцию
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images
Фото: Alexi J. Rosenfeld / Getty Images

Катар и США по отдельности прилагают усилия к тому, чтобы освободить захваченных ХАМАС после начала войны с Израилем заложников, сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источник.

Условием соглашение является приостановка Израилем атак на сектор Газа, чтобы ХАМАС безопасно освободил заложников и была создана возможность для доставки гуманитарной помощи в сектор.

«Вчера состоялись позитивные встречи, и ХАМАС, кажется, готов освободить гражданских заложников, но ХАМАС заявляет, что не может сделать это, пока продолжаются бомбардировки», — сказал собеседник FT.

При этом Израиль может начать наземную операцию в секторе Газа. Как писала The New York Times со ссылкой на источники, израильская армия планировала начать ее в выходные, но перенесла «на несколько дней» из-за погоды.

Попытки провести переговоры с целью освобождения заложников предпринимали Катар, Египет, США. Американский госсекретарь Энтони Блинкен побывал в турне по Ближнему Востоку, он посетил семь государств: Израиль, Катар, Бахрейн, Иорданию, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию.

На переговорах с саудовским наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом аль Саудом Блинкен заявил, что США сосредоточены на усилиях по «прекращению террористических атак со стороны ХАМАС, обеспечению освобождения всех заложников и предотвращению распространения конфликта».

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Боевики ХАМАС захватили заложников 7 октября, когда прорвались через границу Израиля, подрывая ограждения и разрушая их бульдозером, и проникли на юг страны. В населенных пунктах, которые подверглись их атаке, находят множество тел погибших, более 120 мирных жителей увели в сектор Газа.

Среди оказавшихся в плену есть лица с двойным гражданством, в том числе и российским. Некоторые заложники, как заявлял ХАМАС, погибли в результате ударов по сектору Газа со стороны Израиля.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
заложники ХАМАС Катар Израиль сектор Газа
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